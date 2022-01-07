الجيش الإسرائيلي يشكل طاقمًا للتعامل مع الشبكات الاجتماعية

جاء قرار تشكيل الطاقم من قبل رئيس هيئة الطيران المدني، اللواء يانيف عاسور، ويضم أيضًا خبراء من خارج الجيش

بدأ الجيش الإسرائيلي يدرك في الأشهر الأخيرة أن الوجود المتزايد للجنود على شبكات التواصل الاجتماعي يتطلب سياسة منظمة، ونتيجة لذلك تقرر تشكيل طاقم من الضباط لصياغة القواعد والسياسات العسكرية لاستخدام المنصات الرقمية، جاء هذا بحسب ما نشر موقع هيئة البث الاسرائيليّة باللغة العبريّة "كان".

جاء قرار تشكيل الطاقم من قبل رئيس هيئة الطيران المدني، اللواء يانيف عاسور، ويضم أيضًا خبراء من خارج الجيش. ومن المفترض أن يُصدِر الطاقم وثيقة وصياغة سياسة تنظم ما يحدث بين الجنود والقادة والمشاركات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن جيش الدفاع الإسرائيلي على دراية بالاتجاهات التي تتطور في المجال الرقمي ويقوم بدراستها وفهمها بشكل جيد، وكجزء من هذا، بدأ بفحص وتحديد سياسات الجيش الإسرائيلي وتكييفها للتعامل مع هذا المجال.