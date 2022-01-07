English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الجيش الإسرائيلي يشكل طاقمًا للتعامل مع الشبكات الاجتماعية

i24news

دقيقة 1
فلسطيني يلقي نظرة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل إعلام عربية ، في رفح ، قطاع غزة ، 7 أبريل ، 2013
Abed Rahim Khatib / Flash90فلسطيني يلقي نظرة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل إعلام عربية ، في رفح ، قطاع غزة ، 7 أبريل ، 2013

جاء قرار تشكيل الطاقم من قبل رئيس هيئة الطيران المدني، اللواء يانيف عاسور، ويضم أيضًا خبراء من خارج الجيش

بدأ الجيش الإسرائيلي يدرك في الأشهر الأخيرة أن الوجود المتزايد للجنود على شبكات التواصل الاجتماعي يتطلب سياسة منظمة، ونتيجة لذلك تقرر تشكيل طاقم من الضباط لصياغة القواعد والسياسات العسكرية لاستخدام المنصات الرقمية، جاء هذا بحسب ما نشر موقع هيئة البث الاسرائيليّة باللغة العبريّة "كان".

Video poster

جاء قرار تشكيل الطاقم من قبل رئيس هيئة الطيران المدني، اللواء يانيف عاسور، ويضم أيضًا خبراء من خارج الجيش. ومن المفترض أن يُصدِر الطاقم وثيقة وصياغة سياسة تنظم ما يحدث بين الجنود والقادة والمشاركات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن جيش الدفاع الإسرائيلي على دراية بالاتجاهات التي تتطور في المجال الرقمي ويقوم بدراستها وفهمها بشكل جيد، وكجزء من هذا، بدأ بفحص وتحديد سياسات الجيش الإسرائيلي وتكييفها للتعامل مع هذا المجال.