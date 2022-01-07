إيران تكشف عن صواريخ باليستية مع استمرار المحادثات النووية في فيينا مع القوى العالمية

الدبلوماسيون الأمريكيون موجودون في المفاوضات النووية في فيينا، لكنهم لا يتحدثون مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن ثلاثة صواريخ باليستية، المعروفة باسم "دزفول وتشيان وزولفاغار Dezful, Qian et Zolfaghar" يبلغ مداها الرسمي ألف كيلومتر، وأوضح تقرير للتلفزيون الإيراني الرسمي أن "الصواريخ المعروضة كانت من نفس النوع المستخدم لضرب القواعد الأمريكية في العراق".

وتعرض طهران، الصواريخ الباليستية، وسط تعثر المحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

ويعمل دبلوماسيون من الدول المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، مع طهران، لإحياء الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من طموحات إيران النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

في حين أن الدبلوماسيون الأمريكيون موجودون في المفاوضات النووية في فيينا، لكنهم لا يتحدثون مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين.

وأسقطت القوات المسلحة الإيرانية، في 8 كانون الثاني/يناير 2020 ، طائرة بوينج تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية PS752 بين طهران وكييف، مما أسفر عن مقتل 176 شخصًا، معظمهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم من ثنائيي الجنسية.

وبدأت إيران بشكل منفصل، في تعويض بعض أسر ضحايا تحطم الطائرة التي أسقطت "عن طريق الخطأ" فوق طهران، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.