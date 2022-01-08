شهدت مدينة جنين ومخيمها، اندلاع الاشتباكات تخللها إطلاق نار كثيف على مدار ساعات صوب مقر المقاطعة

أفرجت الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم السبت، ثلاثة أشخاص، عن الشاب محمد نجل السجين والقيادي في حركة فتح، زكريا زبيدي، وذلك بعد ساعات من اعتقاله مع شخصين آخرين، في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وشهدت مدينة جنين ومخيمها، اندلاع الاشتباكات تخللها إطلاق نار كثيف على مدار ساعات صوب مقر المقاطعة على خلفية قوات الأمن الفلسطيني باعتقال نجل زكريا زبيدي، حسب موقع مكان الإسرائيلي.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مسؤولي السلطة الفلسطينية في رام الله يعملون مع نشطاء ميدانيين في مخيم اللاجئين لتهدئة المنطقة، مشيرة إلى أنه لم يتضح سبب الاعتقالات.

يشار إلى أن زكريا الزبيدي كان القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح في جنين ، وتصدر لاحقًا عناوين الصحف بعد فراره من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي مع خمسة أشخاص آخرين بحفر نفق، لكن سرعان ما تم القبض على جميع السجناء.