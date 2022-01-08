التحالف: يعلن عن تدمير 6 مواقع لتخزين المسيرات في حجة ويؤكد محاولات حوثية لاستهداف الاتصالات جنوب السعودية

أضاف التحالف أنه نفذ مجموعة من الضربات دمرت 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة

أكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، أن جماعة الحوثي تعمدوا استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية في جنوب السعودية أمس الجمعة، وقال إن هذه المرة الثالثة لـ"محاولة عدائية لاستهداف الاتصالات المدنية بمسيرات مفخخة".

وأضاف التحالف أنه نفذ مجموعة من الضربات دمرت 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة اليوم في حجة استجابة للتهديدات، حسب موقع العربية.

يشار إلى أن التحالف العربي مع قوات ألوية العمالقة والقوات الجنوبية بدأ في الأيام الماضية، مرحلة جديدة لتأمين مناطق شرق اليمن والشريط الساحلي على بحر العرب من أطماع الحوثيين وسيطرة جماعة الإخوان التي اتخذت من محافظة شبوة معقلا لترتيب سيطرتها على مناطق الثروة النفطية في اليمن.

ويتوقع أن يعقد التحالف اليوم السبت مؤتمر صحفيا، يكشف فيه تفاصيل إضافية عن عمليات الحوثيين وقرصنتهم، فضلا عن التطورات الميدانية في اليمن.