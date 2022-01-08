اليمن : الجيش يؤكد أن قواته وألوية العمالقة حررت مركز مديرية نعمان في البيضاء

ووفق البيان: عملية تحرير مركز مديرية نعمان جاءت عقب تحرير مديرية بيحان من قبضة جماعة الحوثي المدعومة من إيران

أكد الجيش اليمني، اليوم السبت، تحرير مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، بمشاركة ألوية العمالقة، وقال في بيان له، إن قواته وألوية العمالقة حررت 3 عزل في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء التي تعرف بقلب اليمن.

ووفق البيان، فإن عملية تحرير مركز مديرية نعمان جاءت عقب تحرير مديرية بيحان من قبضة جماعة الحوثي المدعومة من إيران، موضحا "أن قوات الجيش وألوية العمالقة حررت عزلة مسور آل دباش، وعزلة اللخف وصولاً إلى عزلة الساحة مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء". حسب موقع العين الإخبارية

وأضاف البيان أن "عملية التحرير تأتي عقب تهاو متسارع لدفاعات جماعة الحوثي، والتي تشهد انهيارات كبيرة وواسعة".

وكانت ألوية العمالقة الجنوبية حررت، أمس الجمعة، مديرية بيحان بعيد تحرير مديرية عسيلان إثر معارك عنيفة مع جماعة الحوثي، وذلك ضمن عملية "إعصار الجنوب" التي تدخل يومها الـ8 على التوالي.