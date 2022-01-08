الكرملين: بوتين ونظيره الكازاخستاني يبحثا تدابير "إعادة النظام" في كازاخستان

الكرملين: الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول التدابير المتخذة لإعادة النظام في كازاخستان

أعلن البرلمان الروسي "الكرملين" في بيان له اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف أجريا محادثة هاتفية "طويلة" ناقشا فيها وضع الأزمة في كازاخستان.

وقال البيان أن "الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول التدابير المتخذة لإعادة النظام في كازاخستان"، مضيفًا أنهما اتّفقا على البقاء على تواصل "دائم".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها منددة تصريحات وزير الخارجية الامريكي بلنكين وثالت أن "وزير الخارجية الأميركي حاول المزاح بشأن المأساة التي تدور في كازاخستان". واضاف بيان الوزارة "انه كانت محاولة فظّة وهذه ليست المرة الأولى" مضيفةً أن بلينكن "سخر من ردّ فعل شرعي تمامًا" في إطار الاتفاقات الأمنية بين كازاخستان وروسيا.

وتهز كازاخستان أكبر دولة في آسيا الوسطى حركة احتجاج بدأت الأحد في المقاطعات بعد زيادة أسعار الغاز، ثم امتدت إلى مدن أخرى وخصوصا إلى ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث تحولت التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط عشرات قتلى.

ووصلت وحدة من القوات الروسية ودول أخرى متحالفة مع موسكو الخميس إلى كازاخستان لدعم السلطات عبر حماية المباني الاستراتيجية ومساندة الشرطة.