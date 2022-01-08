English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • توقعات اسرائيلية بتحسين العلاقات مع الأردن بعد لقاء غانتس والملك عبد الله في الأردن

توقعات اسرائيلية بتحسين العلاقات مع الأردن بعد لقاء غانتس والملك عبد الله في الأردن

i24news

دقيقة 1
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (وسط) ، يرافقه وزير الخارجية أيمن الصفدي (إلى اليمين) ، يلتقيان بوزير الامن الإسرائيلي بيني غانتس (إلى اليسار) في العاصمة عمان في 5 كانون الثاني (يناير) 2022.
Yousef ALLAN / Jordanian Royal Palace / AFPالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (وسط) ، يرافقه وزير الخارجية أيمن الصفدي (إلى اليمين) ، يلتقيان بوزير الامن الإسرائيلي بيني غانتس (إلى اليسار) في العاصمة عمان في 5 كانون الثاني (يناير) 2022.

إسرائيل تقدر أن عمان تنوي عقد المزيد من الاجتماعات المفتوحة مع الوزراء وكبار المسؤولين

نشر موقع "13" العبري ان التقديرات في اسرائيل تشير إلى أن الأردن مستعد لتهيئة العلاقات التي كانت باردة طوال العقد الماضي. وهذا بعد لقاء وزير الامن بيني غانتس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتنوي عمان عقد المزيد من الاجتماعات المفتوحة مع الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين. وان المملكة مهتمة بالانضمام إلى شبكة العلاقات الإقليمية التي تبنيها إسرائيل على أساس الاتفاقات الإبراهيمية.

Video poster

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى غانتس بملك الأردن في عمان. وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وقضايا الأمن والسياسة المتعلقة باستقرار المنطقة والحفاظ على العلاقات.

 وشكر غانتس الملك على الحفاظ على استقرار المنطقة وهنأه على تحسين العلاقات، بالإضافة إلى ذلك،  أعرب وزير الامن عن التزامه بتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والمدنية بينهما.

وفي يوليو الماضي، التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت سرًا بملك الأردن، بعد خلاف طويل بين البيت الملكي الأردني ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وقالت مصادر معنية بمضمون الاجتماع، الذي وصل إليه بينيت بطائرة هليكوبتر، إنها كانت "جيدة".