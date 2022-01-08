وزارة الصحة الاسرائيلية تتوقع اصابة ​​ما بين 2 و 3 ملايين إسرائيلي بأوميكرون

الصحة الاسرائيلية: ما بين 2 و 3 ملايين إسرائيلي سيصابون بأوميكرون

تقدر وزارة الصحة الاسرائيلية والحكومة أن عدد المصابين الأسبوع المقبل سيصل إلى 50 الف ومن المتوقع أن تصل ذروة الموجة الخامسة في غضون أسبوعين تقريبًا، وبعد هذه الأرقام يقدر أن ما بين 2 و 3 ملايين إسرائيلي سيصابون بأوميكرون.

وعلى الرغم من أن الحكومة لا تقول ذلك بوضوح، إلا أن إسرائيل تسعى في الواقع إلى نموذج العدوى الجماعية، وهم في الواقع يحاولون "احتواء" هذا الخطر بكل الأدوات الممكنة: إعطاء اللقاح الرابع، الدواء الجديد الذي يساعد المرضى في الحالات الصعبة وحقيقة أن سلالة أوميكرون أقل حدة مقارنة بموجات كورونا السابقة.

وبحسب ما نشر موقع "ان 12" الاسرائيلي ستقوم وزارة الصحة بفحص معدل زيادة المرضى المصابين بالحالات الخطيرة، وبالتالي سيتقرر ما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها، ويستمد صانعو القرار التشجيع مما يحدث في المستشفيات في جميع أنحاء العالم: حيث تكون مدة الاستشفاء لمرضى أوميكرون الحادة أقصر وكذلك شدة المرض الذي يعانون منه سيكون تأثيره اقل.

وقال مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش إن الواقع الوبائي الحالي يقودنا الى مناعة القطيع والتي هي عبارة عن الدمج بين التطعيم وانتقال العدوى. وأضاف انه من الصعب منع تفشي الفيروس وعليه فان اجراءات الحجر والفحوصات اصبحت اقل نجاعة. وأكد ان اعطاء التطعيم يبقى أفضل وسيلة لان اعراض المرض بعيدة المدى لا تزال غامضة. وفي سياق حديث اذاعي توقع البروفيسور اش ان تبلغ الموجة الحالية ذروتها في غضون اسبوعين إلى ثلاثة.