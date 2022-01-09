الناشط الحقوقي رامي شعث في باريس بعد عامين ونصف من السجن في مصر

أعربت عائلة شعث المولود في مصر عن استيائها من إجبار نجلها على التنازل عن جنسيته المصرية شرط الإفراج عنه

وصل الناشط السياسي المصري المولد رامي شعث إلى باريس السبت عقب إفراج السلطات المصرية عنه، بعد قضائه عامين ونصف في الحبس، في خطوة حيا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السلطات المصرية عليها وشكر كافة الضالعين بهذا الإنجاز.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "منذ أكثر من عامين، عملت السلطات الفرنسية بشكل كامل مع السلطات المصرية حتى يتسنى إيجاد مخرج ايجابي لوضع السيد شعث".

ولدى وصوله ارض مطار رواسي شارل ديغول قال شعث "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا" فيما كان يرفع ذراعه وهو يمسك بيد زوجته الفرنسية سيلين ليبرون، التي طردت من مصر فور اعتقالها. واضاف "أمضيت العامين والنصف الماضيين بين السجون وأماكن الاختفاء القسري، بعضها تحت الأرض، والبعض الآخر في الحبس الانفرادي، وفي أخرى حيث كنت مع عدد كبير من الأشخاص اتعرض لمعاملة غير إنسانية".

وأوضحت العائلة أنه تم اطلاق سراح شعث "مساء السادس من كانون الثاني/يناير، بعد أكثر من 900 يوم في الاعتقال التعسّفي" وأنه "التقى ممثلي السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة ومن هناك سافر الى عمان"، إلى أن وصل إلى مطار رواسي شارل ديغول بعد ظهر السبت.

وولد رامي (48 عاما) وهو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية، في مصر لأم مصرية.

ويعد شعث أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 المصرية ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر. وأوقفته السلطات الأمنية المصرية في الخامس من تموز/يوليو 2019 في القاهرة بتهمة إثارة "اضطرابات ضدّ الدولة".

وأعربت العائلة عن استيائها الجارف من إجبار نجلها على التنازل عن جنسيته المصرية شرط الإفراج عنه. وقالت في بيان "يجب ألا يختار الانسان بين حريته وجنسيته. ولد ونشأ رامي مصريا وكانت مصر وستبقى وطنه ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبدا".

وكانت خمس منظمات حقوقية خاطبت في كانون الأول/ديسمبر الماضي الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بشأن مصير الناشط الفلسطيني المصري. وقبلها بعام، في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2020، أكد ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى باريس، عن "حالات فردية" عدة بينها شعث.

ويواجه نظام السيسي اتّهامات منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في تموز/يوليو الماضي أنّ هناك حوالى ستين ألف سجين رأي في مصر. من جهتها، تصر القاهرة على نفي الاتّهامات الموجهة إليها في مجال حقوق الإنسان وتؤكّد أنّها تخوض حرباً ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.

وبالإضافة الى إفراج السلطات المصرية عن الناشط والباحث باتريك زكي بعد قضائه 22 شهرا في الحبس الاحتياطي، نهاية العام المنصرم فقد أعلنت السبت، عن إفراجها عن الناشط الحقوقي القبطي رامي كامل بعد أن قضى في الحبس الاحتياطي أكثر من عامين لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة ارهابية، بحسب شقيقته.

ونشرت بوسي كامل شقيقة رامي على حسابها على موقع فيسبوك، السبت، "رامي كامل وسط أهله الآن .. العيد وصل يا عالم".