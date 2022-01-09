الإمارات تبدأ غدًا الإثنين بتطبيق حظر السفر على مواطنيها غير المطعمين

شددت وزارة الخارجية على ضرورة تلقي الجرعة المعززة وفق البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح بالسفر

من المقرر أن تبدأ السلطات الإماراتية غدًا الاثنين، بتطبيق قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر الى الخارج، تماشيا مع رؤية البلاد في مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "البيان" أن هذه الخطوة تأتي في ظل الوضع الوبائي العالمي وارتفاع معدل الإصابات الحالي، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في وقت سابق، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن منع سفر جميع المواطنين غير المطعمين باللقاح الواقي من فيروس كورونا اعتبارا من مطلع العام الجديد 10 يناير/ كانون الأول الجاري.

وشددت الوزارة على ضرورة تلقي الجرعة المعززة وفق البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح بالسفر.

كما حددت السلطات الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بسفر الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح، بجانب الحالات الإنسانية وحالات العلاج.