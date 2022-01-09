تقرير: ايران والدول العظمى تقترب من التوقيع على اتفاق مؤقت

بموجب الاتفاق المؤقت سيتم رفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ايران

أفادت صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية صباح اليوم أنه بعد تسعة جولات من المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني في فيينا بين ايران والدول العظمى الخمس، بات الاتفاق وشيكا. في حين ان وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلت عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني في فيينا بان الحديث عن التوصل إلى اتفاق مؤقت "عار من الصحة تماماً ومزور".

وذكر التقرير في "رأي اليوم" أن الجانبان عمليا توصلا الى اتفاق، في إطاره سيتم رفع العقوبات التي أعاقت عملية التفاوض في الجولات السابقة، كما أفيد أن الجانبان يقتربان من اتفاق بموجب الصيغة المتفق عليها مع ايران والولايات المتحدة.

ووفقا للتقرير، تم التوصل الى التفاهمات بمساعدة المجموعة المكونة من ممثلين من الدول الاربع الاعضاء في مجلس الامن والمانيا، وبحسب التقرير يجري العمل على تشكيل اتفاق مؤقت على مدار عامين لغرض فحص نوايا الطرفين وبناء الثقة. في هذه المرحلة، الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على ايران من فترة ترامب وبصورة تدريجية.

وبحسب "رأي اليوم" فان اجتماع نائب وزير الخارجية لكوريا الجنوبية جونغ كونغ شوي، مع كبير المفاوضين الايرانيين في فيينا علي باقري والاعلان عن اتفاق بدء حوار على مستوى الخبراء للإفراج عن أموال مجمدة لايران في كوريا الجنوبية جاء بطلب امريكي بهدف دفع المفاوضات واثبات حسن النوايا وذلك بعد تجميد هذه الاموال التي تبلغ 7 مليارات استنادا الى العقوبات الامريكية المفروضة على ايران.