الرئيس الفلسطيني يصل إلى شرم الشيخ للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي

أكد اللوح، أن الرئيس عباس سيبقى في المدينة خلال اليومين المقبلين تلبية لدعوة الرئيس المصري

أفاد مبعوث السلطة الفلسطينية لدى مصر، دياب اللوح، اليوم الأحد، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصل اليوم إلى مدينة شرم الشيخ، للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللوح، أن الرئيس عباس سيبقى في المدينة خلال اليومين المقبلين تلبية لدعوة الرئيس المصري، للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

وأوضح اللوح، أن عباس سيعقد جلسة خاصة مع نظيره المصري، على هامش أعمال المنتدى، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر، لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

ويرافق عباس مستشاراه الرئيسيان، حسين الشيخ - المسؤول عن العلاقات مع إسرائيل - ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج..

يشار إلى أن اليوم الأحد يصادف بداية العام 17 لعباس في السلطة منذ انتخابه في 9 يناير/ كانون الثاني 2005 لما كان من المفترض أن يكون رئيسًا للسلطة الفلسطينية لمدة أربع سنوات.