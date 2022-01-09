حماس : اعتقلنا متورطا بقتل فادي البطش في ماليزيا بتكليف من الموساد

المهندس فادي البطش اغتيل عام 2018 في ماليزيا من قبل مجهولان على دراجة نارية

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، اياد البزم الاحد عن اعتقال احد المتورطين باغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا عام 2018، واضاف انه بموجب التحقيقات مع أحد المعتقلين من قبل وزارة الداخلية "يتضح أن جهاز الموساد الاسرائيلي فرض عليه المشاركة في عملية الاغتيال".

أبو فادي البطش، والد العالم الفلسطيني الذي اغتيل في ماليزيا عام 2018 اعرب عن شكره للسلطات في غزة والاجهزة الامنية على اعتقال احد المتورطين بعملية الاغتيال. وصرح في حديثه مع وكالة الانباء الفلسطينية شهاب ان "قاتل ابنه وصل الى قطاع غزة رغم محاولة الموساد الاسرائيلي الاحتيال بشان هوية القتلة، من خلال منحهم جوازات سفر من صربيا والجبل الاسود".

وأضاف البطش :"سأطالب بنفسي تنفيذ العقوبة ضد القاتل، وسأفعل له ما فعله بابني" كما توجه الى الموساد الاسرائيلي قائلا :"أنتم تفشلون مرارا وتكرارا، اليوم ننتقم من مبعوثيكم، لكن الانتقام منكم بات وشيكا".

ويشار الى ان البطش مصمم الطائرات المسيرة لحركة حماس، اغتيل في العاصمة الماليزية كوالامبور في نيسان/ابريل 2018، البطش ذي الـ35 ربيعا كان مهندس كهرباء باختصاصه واعتبر خبيرا بصناعة القذائف. وتم اغتياله من قبل شخصين مجهولين هربا بدراجة نارية عندما كان في طريقه الى الصلاة.