بينيت: من 2 حتى 4 ملايين اسرائيلي سيصابون بفيروس كورونا خلال الموجة الحالية

بينيت: سيصاب من 2 حتى 4 ملايين اسرائيلي بفيروس كورونا خلال الموجة الحالية

على خلفية انتشار أوميكرون واندلاع الموجة الخامسة، نشر رئيس الوزراء نفتالي بينيت على صفحته على فيسبوك منشور للمواطنين: "افهم الإحباط حيال الوضع الحالي واستمع إليه، لديّ أيضًا أطفال في جهاز التعليم، نحاول السيطرة والتأقلم مع هذا الوضع المعقد ".

تشير المعلومات المقدمة في اجتماع مجلس الوزراء إلى أنه في إسرائيل، سيصاب ما بين 2-4 ملايين مواطن في الموجة الحالية. وهذه عاصفة تجتاح العالم بما في ذلك الدول التي فرضت اغلاقًا عاما. ولكن، حتى في ظل هذه العاصفة، يظل الهدف الحفاظ على الاقتصاد قدر الإمكان، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا ووهم كبار السن والمرضى وأي شخص معرض لخطر كبير للإصابة بمرض خطير والدخول إلى المستشفى.

هذا ومن المقرر ان يلتئم كابينيت كورونا بعد غد الثلاثاء لبحث السبل الكفيلة باحتواء تفشي كورونا في البلاد في ظل الصورة الوبائية المتصاعدة.