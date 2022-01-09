لجنة وزارية تقر مشروع قانون لم شمل العائلات (قانون المواطنة)

مشروع القانون المثير للجد سيتم عرضه للتصويت امام الكنيست قريبا وكانت المعارضه عليه من ميرتس

أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم الاحد مشروع قانون المواطنة (لم شمل العائلات)، ومن المتوقع عرضه للتصويت بالقراءة الاولى قريبا، ويحظر القانون لم شمل العائلات الفلسطينية، وكانت الوزيرة اييلت شاكيد فشلت بتمريرة قبل أشهر، الوزيرة تمار زدنبرغ من ميرتس كانت الوحيدة التي عارضت القانون خلال التصويت في حين امتنع وزير الشتات نحمان شاي من حزب العمل.

وزيرة الداخلية اييلت شاكيد صرحت خلال جلسة اللجنة وقالت :"الحديث يدور عن قانون يتم تمريره منذ 18 عاما، وان لم يتم تمريره سأضطر الى ايجاد حل آخر. في السنوات التي كان بها القانون موجودا حصلنا على 1000 طلب سنويا، حاليا في غضون ثلاثة أشهر حصلنا على 1500 طلب، القانون ضروري من ناحية ديموقراطية، وأنا لا أخجل ايضا ان أقول انه ايضا من ناحية ديموغرافية".

وزيرة حماية البيئة تمار زدنبرغ من ميرتس عارضت مشروع القانون وصرحت :"ميرتس منذ 18 عاما تعارض القانون، صوتنا مع القانون بسبب اتفاقيات، لكن الاتفاقيات لم يتم الوفاء بها، انا أعلن ان ميرتس لن تدعم القانون"

وزير القضاء الاسرائيلي غدعون ساعر صرح بشأن التصويت على مشروع القانون :"اريد ان اجري تلخيصا من ناحية قضائية، اعتقد ان من يعارض يمكنه القيام ذلك بطرق اخرى، محاولة توسيع الحدود برأيي هو أمر خاطئ".

ويشار الى أن هذا القانون يقيد منح المواطنة الاسرائيلية الى فلسطينيين متزوجين من مواطنين يحملون الجنسية الاسرائيلية، وكانت محاولة لتمريره في تموز/يوليو الماضي فشلت بعد تصويت كافة اعضاء المعارضة ضدها وامتناع اعضاء من ميرتس والموحدة عن التصويت.