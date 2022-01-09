قطة تشعل معركة في بعلبك

لطالما خلفت الأزمة الاقتصادية في لبنان احداثا غريبة إلى حد ما، ولكن بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم (الأحد)، انه وقع تبادل لإطلاق النار قرب مدينة بعلبك شرقي البلاد على صيدلية بيطرية بالقرب من مطعم السندباد المحلي، بعد أن لم يتم إعطاء قطة الدواء في الحال.

ولم تحدد الانباء ما إذا كان السبب ان هناك نقص في الأدوية أو بسبب مبلغ الدفع أو نزاع مع صاحب القطة لمنع علاجها، وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه رد على المهاجمين بإطلاق نيران بسلاح رشاش.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة رويترز للأنباء الشهر الماضي أن لبنان توصل إلى اتفاق مبدئي للدعم المالي من صندوق النقد الدولي. وهذا بعد ان تضرر الاقتصاد اللبناني من سحب رجال اعمال من دول الخليج الأموال من البنوك بعد تورط حزب الله في الحرب الأهلية السورية.