وفاة والدة الرئيس الإسرائيلي أورا هيرتسوغ عن عمر ناهز 97 عاما

سيُعلن لاحقا عن موعد مراسم الجنازة حيث ستوارى الثرى إلى جانب ضريح زوجها في مقبرة "عظماء الأمة"في القدس

نعى مقر رؤساء اسرائيل والدة رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، أرملة الرئيس السادس لدولة اسرائيل حاييم هرتسوغ السيدة أورا هرتسوغ عن عمر ناهز 97 عاما وسيُعلن لاحقا عن موعد مراسم الجنازة حيث ستوارى الثرى إلى جانب ضريح زوجها في مقبرة "عظماء الأمة" على جبل هرتسل في القدس.

وشغلت أورا التي ولدت في 24 ديسمبر/كانون الأول من عام 1924 في مدينة الإسماعيلية المصرية، منصب السيدة الأولى من 1983 إلى 1993 خلال فترة رئاسة حاييم هرتسوغ الدولة، وكانت ناشطة اجتماعية ومؤسِّسة "مجلس إسرائيل الجميلة" لمدة 38 عاما وانتخب ابنها يتسحاق هرتسوغ رئيسا (11) لإسرائيل في 2 يونيو/حزيران من العام المنصرم.

وبعد أن أكملت دراستها في جامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا، هاجرت هرتسوغ إلى فلسطين الانتدابية عام 1946، وشاركت في الفصل الأول من المدرسة الدبلوماسية التي أنشأتها الوكالة اليهودية، وتزوجت من حاييم هرتسوغ عام 1947.

ورافقت زوجها خلال أدواره كملحق عسكري في الولايات المتحدة وبعد ذلك كسفير لإسرائيل لدى الأمم المتحدة.