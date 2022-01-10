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  • إسرائيل: تسجيل 21501 إصابة جديدة بكورونا بنسبة ايجابية بلغت 12.30 في المئة

إسرائيل: تسجيل 21501 إصابة جديدة بكورونا بنسبة ايجابية بلغت 12.30 في المئة

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أفراد طبيون يجرون فحوصات كورونا لأطفال إسرائيليين في ملعب لكرة السلة تحول إلى مركز اختبار، في بنيامينا، إسرائيل في 29 يونيو، 2021
AP Photo/Ariel Schalitأفراد طبيون يجرون فحوصات كورونا لأطفال إسرائيليين في ملعب لكرة السلة تحول إلى مركز اختبار، في بنيامينا، إسرائيل في 29 يونيو، 2021

ارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 12.2 في المئة. وتبين أن 10 في المئة من المصابين الجدد هم أشخاص تعافوا

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، تسجيل 21501 إصابة جديدة بكورونا،في ما بلغ عدد الالات الخطيرة 222 حالة وبلغ معامل تناقل العدوى 1.95 في المئة، بنسبة ايجابية بلغت 12.30 في المئة.

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وارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 12.2 في المئة. وتبين أن 10 في المئة من المصابين الجدد هم أشخاص تعافوا من إصابة سابقة بوباء كورونا أو تلقوا التطعيمات المطلوبة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد توقع إصابة ما بين 2 إلى 4 ملايين مواطن إسرائيلي بوباء كورونا، وكتب في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك": "لا تشبه سلالة أوميكرون سلالة ألفا أو سلالة دلتا. إنها تنقل العدوى على نطاق لم نعرفه سابقا"وأضاف: "في الولايات المتحدة يتعرض حوالي مليون شخص للإصابة يوميا".

وأشار نفتالي بينيت إلى "أنها عاصفة تجتاح العالم كله، بما في ذلك الدول التي فرضت إغلاقا عاما"وقال بينيت: "لكن، وسط العاصفة أيضًا، يبقى هدفنا هو نفسه، ألا وهو الحفاظ على الوظيفة السليمة للاقتصاد قدر الإمكان، وحماية أكثر الأشخاص عرضة للخطر بمعنى كبار السن والمرضى وكل من يتعرض لخطر كبير في تطوير مرض خطير وقد يتم إدخاله إلى المستشفى".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 17521 إصابة خلال الساعات الـ24 ساعة المنصرمة. وتزامن ذلك مع الإعلان عن مضاعفة أعداد الإصابات الخطيرة إلى 205 حالات مشيرة إلى أنه منذ بدء الوباء توفي 8259 إسرائيليا نتيجة الإصابة بكورونا، ويبلغ عدد مرضى كورونا في إسرائيل 115 ألف شخص.