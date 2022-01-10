إيران: 4 قتلى و33 مصابا في تصادم 60 سيارة جنوب البلاد

"9 سيارات اصطدمت في الخط المقابل وعلى مسافة 200 متر اصطدمت قرابة 50 سيارة واشتعلت النيران في 4 سيارات"

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرين في حادث مروري مروّع، اليوم الإثنين، شهد تصادم حوالي 60 سيارة وقع على الطريق بين مدينتي بهبهان مع رامهرمز العربيتين بمحافظة خوزستان، في جنوب إيران.

وقال قائد قوات الشرطة المرورية بمحافظة خوزستان، العقيد رضا دولت شاهي، لوكالة أنباء "فارس نيوز"، إن "المحافظة شهدت اليوم حادثا مرعبا بين عشرات السيارات نتيجة الضباب"وأضاف أن "الحادث تسبب في وفاة 4 وإصابة قرابة 33 شخصاً بجروح أغلبهم في حالة خطرة وبينهم حامل"

وأكد رضا دولت شاهي أن 9 سيارات اصطدمت في الخط المقابل وعلى مسافة 200 متر اصطدمت قرابة 50 سيارة واشتعلت النيران في 4 سيارات".وعن أسباب الحادث، قال: "معظم الطرق في خوزستان ضبابية في الأيام الماضية وشهدت حوادث عدة"، مبيناً: "وفق التحقيقات الأولية، فإن عدم مراعاة السرعة الآمنة كانت وراء الحادث".

وإيران واحدة من أكثر مدن العالم التي تشهد حوادث السيارات، وتقدّر السلطات أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر المادية سنوياً.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول المنصرم، قال قائد شرطة المرور العامة في إيران، اللواء كمال هاديان فر، إن حوادث الطرق في البلاد تسببت في مقتل 19 ألف شخص سنويا.