العراق: إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان بـ 200 صوتا مقابل 14 وواشنطن ترحب

صوت 200 من أعضاء البرلمان لصالح الحلبوسي، مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني خلال دورته التشريعية

أفاد التلفزيون الرسمي (العراقية)، بانتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقين، حيث صوت 200 من أعضاء البرلمان لصالح الحلبوسي، مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني خلال دورته التشريعية الخامسة،في ما رحبت السفارة الأمريكية في بغداد باعداة انتخاب الحلبوسي "يحدونا الأملُ في أن تعكسَ الحكومة الجديدة فور تشكيلها إرادة الشعب العراقي وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق".

ومن جهتها حبت السفارة الأمريكية لدى بغداد، الاثنين، بانتخاب رئيس للبرلمان العراقي ونائبين له خلال الجلسة الأولى، معبرة عن أملها بالإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، وقالت "ترحب الولايات المتحدة بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب (البرلمان) العراقي والذي يعد جزءا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية".

وتابعت: "بالنظر إلى الدور المُهم الذي يؤديه العراق في الاستقرار والأمن الإقليميين، فإننا نشارك الأمل في أن يشرع قادةُ العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة لتعمل على حماية الديمقراطية والتصدي للتحديات التي تواجه العراق".

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.

ومحمد الحلبوسي (41 عاما)، مرشح تحالف "تقدم"، تولى رئاسة البرلمان للدورة السابقة، بينما محمود المشهداني (73 عاما) هو مرشح عن تحالف "عزم" (14 مقعدا) وسبق له ترؤس البرلمان بين عامي 2006 و2009.

وكان رئيس البرلمان المؤقت خالد الدراجي قد طرح على أعضاء البرلمان مرشحين لرئاسة البرلمان هما الحلبوسي، والمشهداني.