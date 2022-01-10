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رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن نتقيد بأي اتفاقات بشأن إيران لأنها رأس أخطبوط يهددنا باستمرار عبر وكلائها"

i24NEWS

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رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية يائير لابيد في المكتب الصحفي للحكومة في القدس ، يوم السبت ، 6 نوفمبر ، 2021.
(Ohad Zwigenberg/Pool Photo via AP)رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية يائير لابيد في المكتب الصحفي للحكومة في القدس ، يوم السبت ، 6 نوفمبر ، 2021.

نفتالي بينيت:"لقد تحولنا من الدفاع إلى الهجوم باستمرار، إسرائيل ليست جزءًا من الاتفاقات وليست ملزمة بها"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "إسرائيل لن تكون مقيدة بأي اتفاقيات تتوصل إليها القوى العالمية مع إيران في محادثات فيينا"مشيرا إلى أن"إيران رأس أخطبوط يهدد إسرائيل باستمرار عبر وكلائها".

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جاءت تصريحات نفتالي بينيت خلال انعقاد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، قائلا:"لقد تحولنا من الدفاع إلى الهجوم باستمرار، إسرائيل ليست جزءًا من الاتفاقات وليست ملزمة بها، ستحتفظ إسرائيل بحرية غير محدودة في التصرف".

وكانت إيران، قد كشفت مساء الأحد، عن تطورات محادثات فيينا، مشيرة إلى "الاقتراب من التوصل لاتفاق جيد".

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في تصريحات للتلفزيون الإيراني: "اقتربنا من التوصل إلى اتفاق جيد، ولكن أن نصل أو لا نصل إليه في وقت قريب، هنا يتوجب أن يسعى الطرف الآخر لنفس الهدف وننتظر لنرى".

وقبل أيام، قالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "المفاوضات مع إيران لم تحرز سوى تقدم متواضع" معربة عن أملها في البناء على ذلك هذا الأسبوع وأشارت إلى أن "الإعفاء من العقوبات وعودة إيران للامتثال للاتفاق النووي في صلب محادثات فيينا"

وكشفت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستتشاور مع شركائها الأوروبيين بشأن ما إذا كانت إيران ملتزمة بالعودة للاتفاق النووي.