إيران: "نبحث عن اتفاق نووي دائم يمكن الوثوق به وعن ضمانات أمريكية برفع الحظر عنا"

خطيب"إيران وأمريكا تحدثتا بشأن القضايا المتعلقة بإلغاء الحظر الأمريكي عن ايران بنحو مؤثر يمكن التحقق منه"

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، "نحن نبحث عن اتفاق دائم يمكن الوثوق به وإذا كان هناك اتفاق لم ينطبق عليه هذا الشرط لن يكون على جدول أعمالنا" ملفتا "نحن نحتاج إلى التأكد من أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي تأتي في اطار الضمانات والتحقق وتضمن الغاء الحظر وهذه مطالب لا يحققها أي اتفاق مؤقت".

وأشار خطيب زاده إلى أن"ما يجري حاليا في فيينا يجسد جهد كل الأطراف المعنية للوصول إلى نتيجة مضيفا لقد وصلنا إلى نقاط تبين لنا ما إذا كان الطرف الآخر لديه الإرادة اللازمة أم لا".

جاءت تصريحات سعيد خطيب زادة في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بشأن مفاوضات فيينا، قائلا إن "إيران والولايات المتحدة عبرتا عن وجهات نظرهما بشأن القضايا المتعلقة بإلغاء الحظر الأمريكي عن ايران بنحو مؤثر يمكن التحقق منه"

وتابع خطيب زادة بالقول "اننا نتفاوض على اساس الحقائق ولسنا متفائلين او متشائمين" واضاف "هناك البعض يعمل على الايحاء بان هناك اجواء سلبية تسود المفاوضات" مؤكدا "اذا نعلن ان المفاوضات كانت بناءة يعني نبلغ الشعب الايراني ما يجري في فيينا"

وبشأن سرعة المفاوضات، قال: "لا نقبل أي موعد مفبرک ولسنا راضين مفاوضات سريعة لأن الطرف الآخر هدر الوقت في الجولة السابعة ثم عاد ووافق على التفاوض بشأن مبادرات إيران"، وشدد على "إرادة إيران في مواصلة المفاوضات وقدرتها في هذا الصدد"، وقال إنه "إذا جاء الطرف الآخر إلى طاولة المفاوضات بنفس الإرادة ، فيمكننا القول يمكن التوصل إلى اتفاق جيد وموثوق ودائم في أقصر وقت ممكن"

وبشأن التغييرات في فريق التفاوض الألماني في فيينا ، قال: إن "تغيير المفاوضين الألمان يعود إلى تغيير الحكومة في ألمانيا" وكان التغيير في المفاوض الإنجليزي یرجع إلی تقاعد الممثل السابق.