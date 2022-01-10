وزير الخارجية الإيراني في زيارة لسلطنة عُمان للدفع بالعلاقات الثنائية

من الوارد أن يشمل جدول وزير الخارجية الإيراني زيارة لدولة خليجية أخرى بعد انتهائه من زيارة سلطنة عمان

يجري وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الإثنين زيارة لسلطنة عمان لمدة يوم واحد، يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين العمانيين بمن فيهم وزير الخارجية للدفع قدمًا بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية، على ما أكد الوزير نفسه.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية -إرنا عن الوزير عبد اللهيان قوله "إن إيران تسعى لتوطيد علاقاتها مع جاراتها الشمالية في إطار سياسة الحكومة الإيرانية القائمة على تمتين العلاقات مع دول الجوار".

ولفت عبد اللهيان الى المشروع الضخم الذي يربط إيران وسلطنة عمان وتركمانستان وأوزبكستان في إشارة الى الاتفاقية الرباعية الخاصة بإحياء خط الترانزيت بين هذه الدول. وقال: "نأمل أن يتم خلال هذه الزيارة تطوير العلاقة بين الدول المتشاطئة على الخليج".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الإثنين إلى أنه من الوارد أن يشمل جدول وزير الخارجية الإيراني، زيارة لدولة خليجية أخرى بعد انتهائه من زيارة سلطنة عمان، على ما جاء في موقع سي ان ان بالعربية.

وكان زادة قد صرح الإثنين أيضاً خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الخاص به انه من المتوقع قريبًا عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين ايران والسعودية التي ستستضيفها العراق وحاولنا أن نواصل المحادثات وعلاقاتنا المستقرة رغم الملفات الخلافية بين البلدين".