رئيس السلطة الفلسطينية يطلع السيسي على مستجدات الساحة الفلسطينية

الهدف من الزيارة هو إطلاع السيسي على نتائج لقاء أبو مازن مع وزير الأمن بيني غانتس وفق صحيفة الأخبار

من المقرر أن يجتمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين للتباحث في عدد من القضايا الفلسطينية على ما أعلن دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

ويشار الى أن الرئيس الفلسطيني وصل امس الأحد الى شرم الشيخ في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، على ما نشر في موقع البوابة نيوز.

وأوضح دياب أن الرئيس الفلسطيني سيجتمع بالسيسي على هامش أعمال المنتدى لإطلاعه على الجهود المبذولة لدفع العملية التفاوضية مع اسرائيل فضلا عن جهود مصر في تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي وإعادة إعمار غزة.

وأفاد موقع يسرائيل هيوم أن صحيفة "الأخبار" اللبنانية علمت من مصادر في السلطة الفلسطينية أن الهدف من الزيارة هو إطلاع السيسي على نتائج لقاء أبو مازن مع وزير الأمن بيني غانتس في منزله في روش هاعين. ويتماشى هذا الأمر، بحسب التقرير، مع رغبة عباس في تحسين العلاقات مع مصر واستعادة دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. يذكر أنه تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في روش هاعين على تنظيم وضع آلاف سكان غزة الذين لا يحملون بطاقة هوية، والذين لم يتمكنوا نتيجة لذلك من مغادرة القطاع.

وأضاف الموقع نقلا عن الصحيفة أن أبو مازن سيطلب من الرئيس المصري تعزيز المساعدة لصالح السلطة الفلسطينية لمنع انهيارها. ويأتي ذلك في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وحملة المسؤولين في رام الله لوقف نشاطات حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية التي تنال من مكانتها، بحسب الموقع العبري.