والدة الرئيس الاسرائيلي ابنه كبير المهندسين بهيئة قناة السويس، وكانت زوجة الرئيس السابق حاييم هرتسوغ

بعث قادة دولة الامارات وولي العهد البحريني اليوم برقية تعزية الى الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ بوفاة والدته، اورا هرتسوغ.

وبحسب موقع "واينت" فان برقية التعزية وقعت من قبل رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكثوم وولي عهد أبو ظبي، نائب قائد القوات المسلحة محمد بن زايد.

وبحسب النشر في "واينت" افيد ان ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بعث هو أيضا برقية تعزية الى الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ بوفاة والدته.

وتوفيت اليوم عن عمر 97 عاما اورا هرتسوغ والدة الرئيس الحالي، وكانت ايضا زوجة الرئيس السابق حاييم هرتسوغ.

وبحسب ما نقله حساب "اسرائيل تتحدث بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الاسرائيلية قال إن "اورا هرتسوغ ولدت عام 1924 في الاسماعيلية بمصر، وكان والدها كبير المهندسين في هيئة قناة السويس، وخلفت 4 أبناء و11 حفيدًا ولهم 5 أبناء، وكانت ناشطة اجتماعية أحبت شعبها وعملت لأجله".