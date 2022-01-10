اسرائيل: فريق الخبراء التابع لوزارة الصحة يوصي بتقصير مدة الحجر الصحي لـ7 أيام

الفريق الصحي عارض توسيع عملية اعطاء الجرعة الرابعة من التطعيم لفئة الشباب

أوصى مجلس الخبراء التابع لوزارة الصحة الاسرائيلية مساء اليوم على تقصير فترة الحجر الصحي لسبعة أيام، وبحسب القناة الاسرائيلية (13) فإن 70% من خبراء فريق العلاج الوبائي صوتوا لصالح تقصير فترة الحجر الصحي، كما أن 81% عارضوا توسيع عملية اعطاء الجرعة الرابعة من التطعيم لفئة الشباب. وسيتم عرض الاقتراح للتصويت عليه خلال الايام القادمة، ويشار الى أن فترة الحجر الصحي كانت ما بين 10 الى 14 يوما.

وعلى صعيد متصل، بعث فريق خبراء مستقل،بينهم مسؤولين كبار في عدد من المجالات تحذيرا شديدا مساء اليوم الى المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا بشأن عدم قدرة النظام الصحي على التعامل مع الوتيرة الحالية من العدوى بدون فرض قيود جديدة، الخبراء قالوا انه في غضون شهر سيتم علاج 5000 مريض في حالة خطيرة، اعضاء الفريق حتى يقولون أن فرضية عدم تشكيل اوميكرون خطورة على الاطفال-خاطئة، ويطالبون من الوزراء فرض الحجر الصحي مدة 72 ساعة على كل شخص كان على اتصال مع مريض كورونا.

وقالت رئيس الخدمات الصحية الجماهيرية د.شارون الراعي فرايس في حديث مع القناة ان الموجة الحالية لن تمر بسرعة بحسب ما توقعت به التقديرات المختلفة، وقالت "انا اعتقد ان اسبوعين- ثلاثة هي نظرة متفائلة. برأيي هي ستستغرق اسابيع من الاصابات الخطيرة. كثرة الاصابات لا تنبع فقط من اوميكرون، انما ايضا من مرضى دلتا والانفلونزا. يجب ان نتمعن ونفهم متى يمكن رفع علم الانتصار- من الصعب السيطرة على متحور يعدي اربع مرات عما عرفناه بالماضي".