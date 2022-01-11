سكان إسرائيل يشعرون بهزة ارضية بقوة 6.6 درجات ضربت قبرص دون إصابات

استشعر سكان جميع أنحاء البلاد الهزة بما في ذلك تل أبيب وبئر السبع والقدس ونهاريا وبيتاح تكفا وحيفا ورحوفوت.

وقع زلزال قوي الليلة المنصرمة (الاثنين /الثلاثاء) بلغت درجته 6.6 درجة في منطقة قبرص وشعرت به إسرائيل بشكل جيد، حوالي الساعة 3:10 في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تل أبيب وبئر السبع والقدس ونهاريا وبيتاح تكفا وحيفا ورحوفوت.

وبحسب المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) ، بلغت قوة الزلزال 6.6 درجة وعلى عمق 51 كيلومترًا.

وقال بيان للشرطة الإسرائيلية: "وقع زلزال مؤخرا في منطقة قبرص وشعرت به مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد. وتم تسجيل عشرات المكالمات في 100 نقطة ساخنة، ولا يوجد تحذير من حدوث تسونامي".

ومن جهتها أفادت شعبة الزلازل التابعة لهيئة المسح الجيولوجي وقيادة الجبهة الداخلية أن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجة، ووقعت على بعد 369 كم شمال غرب نهاريا، كما شعرت مصر بالزلزال.

وفي السياق ذكر مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي، أن "زلزالا عنيفا ضرب منطقة قبرص اليوم الثلاثاء"وقال إن "الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 ريختر كان على عمق كيلومترين"

من جانبه، أفاد معهد الزلازل الأمريكي بوقوع زلزال عنيف بلغت قوّته 6.6 درجات على مقياس ريختر فجر الثلاثاء في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص وقال المعهد إنّ الزلزال وقع على عمق 19.6 كلم.