الجيش الاسرائيلي : أنباء عن عملية دهس بالقرب من حلميش في الضفة الغربية

اعلن الجيش الاسرائيلي ان جنديا (19 عاما) من وحدة جفعاتي اصيب بصورة متوسطة مساء اليوم في عملية دهس بالقرب من مفترق حلميش غربي رام الله في الضفة الغربية، في حين تم اعتقال منفذ العملية، وتم نقل المصابين في مروحية الى مستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أن منفذ العملية وصل بسيارته الى المفترق وبدأ زيادة السرعة تجاه المقاتلين الذين كانوا يعملون على حراسة المنطقة، واصيب أحد الجنود الاسرائيليين بقدمه ونقل بمروحية عسكرية لتلقي العلاج في المستشفى، وانه القي القبض على منفذ عملية الدهس وسيتم استكمال التحقيقات معه.

وتم التبليغ عن الدهس الساعة 17:50 في مركز نجمة داوود الحمراء بمنطقة القدس، وبدأ المسعفون بتقديم الاسعافات الاولية الى شاب بجيل 19 عاما اصيب في اطرافه، بينما اصيب منفذ العملية بصورة متوسطة جراء قوة الاصطدام.