رئيس الحكومة الاسرائيلية:"سنواجه اسابيع صعبةونصل لملايين الاصابات، لكننا لم نفقد السيطرة"

نفتالي بينيت يتوقع ان تصل الاصابات في اسرائيل في غضون اسابيع الى عدة ملايين لكن الاوضاع تحت السيطرة

أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت اليوم ان المتحور الجديد اوميكرون معد أكثر بكثير "الارقام هي بحجم لم نشهده من قبل، سنصل لعدة ملايين مصاب في اسرائيل".

وأضاف بينيت في المؤتمر الصحافي مساء اليوم ان "الاقتصاد سيكون مفتوحا قدر الامكان، والمرافق الاقثصادية سنستمر بالعمل، لا أريد أن ارى أشخاصا يفقدون عملهم. جميع العاملين في الاقتصاد سيتقاضون مرتباتهم عن أيام الحجر الصحي ابتداء من اليوم الاول، اتفقنا على هذا مع وزارة المالية".

وفي تعليقه حول امكانية فرض اغلاق شامل في اسرائيل قال بينيت :"يوجد لدينا موجة ستضرب ايضا في اسرائيل، بسبب الوقت الذي ربحناه نجحنا بوضع استراتيجية لتجهيز لموجة تسونامي قد تثيرنا، بشكل اساسي يجب الحفاظ على الضعفاء، الاغلاق لن ينفع". وطالب بينيت الاهالي اعطاء اللقاح لأطفالهم نظرا لأنه يوفر لهم حماية أفضل.

ولخص بينيت :"ستكون أسابيع صعبة ويجب علينا تجاوزها، على كل واحد فينا أخذ المسؤولية وعدم المشاركة بالتجمهرات قدر الامكان، لا مجال للذعر ولا مجال للهستيريا، التسونامي سيأتي ويمر".

وبعد المؤتمر الصحافي سيشارك بينيت في اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا، والذي خلاله سيناقشون كيفية الاستمرار بمواجهة الموجة الخامسة من الوباء في اسرائيل، والتي تقترب من الوصول الى ذروتها، وأعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية صباح اليوم عن 38 الف اصابة يومية بفيروس كورونا، وان عدد الحالات الخطيرة ارتفع الى 247 اصابة، في حين ان نسبة الفحوصات الايجابية بلغ 11.38% اصابة بعد اجراء 333 الف فحص.