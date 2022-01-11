الجالية اليهودية الخليجية تطلق حملة لترميم مقبرة المنامة في البحرين

أضاف داود نونو، سيكون العام المقبل عام نمو للجاليات اليهودية في دول مجلس التعاون الخليجي. من نواحٍ عديدة"

أفادت وكالة التلغراف اليهودية، أن رابطة الجالية اليهودية الخليجية قامت بإطلاق حملة لجمع التبرعات من أجل ترميم مقبرة المنامة اليهودية عمرها أكثر من 100 عام في البحرين.

وتم غرس الأشجار أثناء إطلاق الحملة، الأحد الماضي، كجزء من الاحتفالات بمناسبة بدء العيد اليهودي لتو بشيفات، والمعروف بالعام الجديد للأشجار ، والذي يتم الاحتفال به في إسرائيل.

وقال رئيس رابطة الجالية اليهودية الخليجية، إبراهيم داود نونو، "على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا نمو الحياة اليهودية في المنطقة، ويبدو أنها ستستمر في ذلك في عام 2022. من المهم بالنسبة لنا بناء بنية تحتية إضافية في النصف الأول من العام". حسب صحيفة العرب نيوز.

وأضاف داود نونو، سيكون العام المقبل عام نمو للجاليات اليهودية في دول مجلس التعاون الخليجي. من نواحٍ عديدة، سيكون عامًا نؤسس فيه أسسًا أعمق فيما يتعلق بالتعليم اليهودي والطعام والأنشطة الثقافية لدعم الأجيال القادمة.

وأكد داود نونو، أنه سيتم في أوائل عام 2022، افتتاح أول محكمة يهودية في دول مجلس التعاون الخليجي. -ستساعد بيت دين العرب- في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والميراث وتسوية المنازعات التجارية الطوعية في المنطقة.

رابطة الجالية اليهودية الخليجية AGJC هي المنظمة الجامعة للجاليات اليهودية في دول مجلس التعاون الخليجي - البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن إسرائيل قامت بتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين في سبتمبر/أيلول 2020 في حفل توقيع في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن. يُعرف إنشاء العلاقات الدبلوماسية باتفاقيات إبراهيم .

ويذكر أنه تم إنشاء المقبرة من قبل الجالية اليهودية في ثلاثينيات القرن الماضي، جنبًا إلى جنب مع الكنيس اليهودي، الذي لا يزال الكنيس اليهودي الوحيد العامل في دول مجلس التعاون الخليجي . تم تجديد بيت العبادة اليهودي مؤخرًا، وتم إقامة الصلاة علنًا لأول مرة منذ عقود.