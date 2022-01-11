الرئيس المصري يستقبل نظيره الفلسطيني ويشدد على ثبات موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

السيسي شدد على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والوفد المرافق له بشرم الشيخ، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وأكد المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضى، أن "السيسي شدد على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وكذلك حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دولياً واقليمياً من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام"، حسب موقع اليوم السابع.

وفي نفس السياق، أعرب الرئيس محمود عباس، عن تقديره وامتنانه "لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس السيسي ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأضاف بسام راضى، أن اللقاء شهد استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية،

وتم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء على المستوى الثنائى أو على المستوى الثلاثى بمشاركة الأردن من أجل إعادة احياء عملية السلام.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس وصل إلى مدينة شرم الشيخ، الأحد الماضي، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال منتدى شـباب العالم في نسخته الرابعة.