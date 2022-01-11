وزير الخارجية الايراني يزور الدوحة بعد زيارة أجراها الى مسقط اجتمع خلالها مع مسؤولين في عمان

اجتمع امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء في الدولة مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، ناقش الجانبان خلالها المفاوضات الجارية حول البرنامج النووي الايراني في فيينا و"الحوار الاقليمي".

الوزير الايراني الذي وصل الدوحة بعد زيارة الى مسقط ، صرح بحسب ما نقلته القناة الرسمية الايرانية "خلال هذه الزيارات في المنطقة، أحد أهدافنا هو اطلاع جيراننا على تقييمنا لمباحثات فيينا، أصدقاؤنا يقدمون أيضا نصائح يمكن أن تساعدنا على طاولة المفاوضات".وأضاف "من الطبيعي أن نطلع أصدقاءنا في المنطقة على مباحثات فيينا. كجيران، لديهم الحق بأن يكونوا على اطلاع على ما يجري" في النمسا.

الخارجية الايرانية اعلنت بوقت سابق ان الاجتماع بين أمير قطر ووزير خارجية ايران بحث "آخر التطورات المتعلقة بالمباحثات النووية في فيينا حول رفع العقوبات الظالمة، والمسائل المرتبطة بأفغانستان واليمن".

وتجري ايران في فيينا مباحثات حول البرنامج النووي المبرم عام 2015 مع الدول العظمى، بينما تشارك الولايات المتحدة التي انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق بالمفاوضات بصورة غير مباشرة.

وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع التأكيد على استمرار وجود تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.ورأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الإثنين أن التقدم "هو نتيجة جهود من كل الأطراف الحاضرين للتوصل الى اتفاق موثوق ومستقر".

ووصل أمير عبداللهيان الى الدوحة ليل الإثنين الثلاثاء آتيا من مسقط حيث التقى مسؤولين في سلطنة عمان بينهم نظيره بدر الدين بن حمد البوسعيدي، إضافة الى الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام.وجدد أمير عبداللهيان في مسقط تأكيد موقف بلاده بضرورة "الحل السياسي" للنزاع في اليمن بين قوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري تقوده الرياض، والحوثيين المدعومين من طهران، وفق الخارجية الإيرانية.