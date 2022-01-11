الاحتجاجات جاءت بسبب زرع اراض زراعية تزرعها عشيرة الاطرش واعتقال 18 محتجا

أصيب شرطيان اسرائيليان بصورة طفيفة مساء اليوم في اشتباكات بين عناصر الشرطة ومحتجين في مفترق شقيب السلام حيث تم خلالها احراق اطارات واحراق سيارة .

ووصلت قوة من الشرطة بعد اشتباكات عنيفة بين الشرطة مع مواطنين بدو من المنطقة بالقرب من شارع 25 والتي القي خلالها حجارة وتم تفريقها لاحقا.

وبحسب البيان الصادر عن الشرطة "تم وضع حجارة على السكة الحديدية بالمنطقة، واضطر سائق القطار الذي ميزها من مسافة جيدة بوقف القطار، وقامت قوة من الشرطة وصلت المكان بإزالة الحجارة عن السكة الحديدية، وتم فتح تحقيق بالموضوع".

وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد عقب على الاشتباكات وقال :"يجب أن لا نضر بمعيشة سكان المنطقة، يمكن وقف غرس الاشجار مؤقتا". رئيس المعارضة نتنياهو "ولا أي احد يمكنه وقف غرس الاشجار في ارض إسرائيل، أنا أقدم الدعم الكامل لقوات الامن وأطالب بينيت أن يدين فورا تحريض القائمة الموحدة، شريكته الكبرى في الائتلاف".

وعلى صعيد متصل اعلنت القائمة العربية الموحدة انها ستقاطع جلسات الكنيست غدا وعموما حتى يتوقف غرس الاشجار، وفي حال عدم نجاح الاتصالات بين الموحدة ، فان الائتلاف الحكومي سيضطر الى سحب القوانين التي خطط لعرضها للتصويت عليها.

وفي وقت سابق اليوم سجلت احتجاجات في النقب على غرس طواقم تابعة للصندوق الدائم لاسرائيل (كاكال) أشجارا في اراض زراعية في منطقة الاطرش في النقب ، واستمرت عملية الغرس وتم خلالها اندلاع احتجاجات عنيفة اسفرت عن اعتقال 18 محتجا "بشبهة القاء الحجارة" .و استأنفت اعمال الغرس اليوم بعد عشرة ايام من توقفها، ابناء عشيرة الاطرش يقولون انهم يزرعون هذه القطعة من الارض منذ عشرات السنوات، في حين تقول السلطات الاسرائيلية بأنها أراض أميرية تملكها الدولة.