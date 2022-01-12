قال الرجوب إن "الانتخابات الفلسطينية ما زالت هي الطريق للحكم والطريق الى بناء الشراكة"

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، أمس الثلاثاء، أنه قام بزيارة إلى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، وأعضاء من المكتب السياسي للحركة قبل اسبوعين في إسطنبول.

وقال الرجوب في لقاء له مع قناة الميادين، "التقيت قبل أسبوعين صالح العاروري وأعضاء من المكتب السياسي لحماس في اسطنبول"، مضيفا أن "كلام العاروري خلال لقائنا به كان إيجابياً وسيبقى".

وأضاف: "خلال لقائنا مع العاروري قال كل طرف ما يفكر به على أن نلتقي ثانية لمزيد من التباحث"، معتبراً أن "الحوار من أجل إنجاز الوحدة خيار استراتيجي بالنسبة للحركة". مشيرا إلى أن "صالح العاروري قامة وطنية نحترمها كثيراً"

ورأى الرجوب أن المشكلة مع حركة حماس لن تنتهي إلا بالحوار المباشر، وأشار أنه "لم أسمع يوماً من خالد مشعل كلمة تدعو للحوار أو تدعمه".

وتابع الرجوب، "سنلبي دعوة الجزائر للحوار وشكلنا وفداً لزيارة الجزائر"، مردفا، " قدمنا دعوة للفصائل الفلسطينية للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لنؤسس لحوار وطني".

وقال الرجوب إن "الانتخابات الفلسطينية ما زالت هي الطريق للحكم والطريق الى بناء الشراكة"، وإن "حركة حماس جزء أصيل من نسيجنا السياسي والنضالي"، وألمح في الوقت نفسه إلى أن "الإخوان في حماس لا يوجد لديهم موقف واضح لجهة المضي نحو الشراكة الوطنية"، معتبرا أن "عقد المجلس المركزي هو مدخل لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية" وتمنى على حماس "تقديم رؤية تؤهلنا وإياهم لقيادة الشعب الفلسطيني".