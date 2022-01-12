تقرير: اتصالات سرية لابرام صفقة ادعاء بالقضايا المرفوعة ضد نتنياهو

الاتصالات ابرمت بسرية تامة وعلى مدار اسابيع لكن رفض نتنياهو لتقبل فرض "وصمة" فجر المباحثات

أفاد موقع "معاريف" الاخباري نقلا عن مصادر مطلعة انه تم خلال الاسابيع الاخيرة ادارة اتصالات سرية بين رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق نتنياهو والنيابة العامة لابرام صفقة ادعاء بقضايا الفساد المرفوعة ضده.

واستمرت الاتصالات فترة طويلة، واجريت بسرية تامة، مع عدد قليل من الشركاء الذين حفظوا هذا السر، لكن في نهاية الأمر انفجرت هذه المباحثات على خلفية عدم تنازل نتنياهو عن مطالبته بأن لا تشمل العقوبة "وصمة" ، وبطبيعة الحال لا تشمل حكما بالسجن.

ويشار الى ان للجانبين كان هناك سببا جيدا لاجراء هذه الاتصالات، نتنياهو كان يقدر ان ماندلبيت معني بإنهاء ولايته مع "طاولة نظيفة"، وانه يمكن استغلال الفترة الزمنية الضيفة قبل التقاعد لابرام صفقة سريعة تحت الضغط.

وذكر التقرير أن ماندلبيت كان مستعدا للاستماع وحتى دراسة الامور، لكن شرط دخوله للمفاوضات، كما هو معروف، هو اعتراف كامل وعقوبة تشمل عقوبه سجن مع وقف التنفيذ مع غرامة كبيرة و"وصمة". وعندما اتضح ان نتنياهو لا يمكنه تقبل "الوصمة"، المباحثات انفجرت.

وتعتبر هذه الاتصالات الاولى بين الجانبين لابرام صفقة ادعاء، وفي وقت سابق حول تقديم لائحة اتهام، حاول نتنياهو تفحص الامور من خلال مبعوثين لامكانية ادارة مفاوضات، لكن نيته كانت التوصل الى عفو، ولم يتم الموافقة على هذا الامر بالمرة.

النيابة الاسرائيلية العامة عقبت للموقع على ما ورد وقالت "لا نرد بموجب سياسينا على أسئلة حول مباحثات مع محامي الدفاع سواء جرت أمر، هذا لا يؤكد ولا ينفي اي امر من الادعاءات".