اسرائيل: اعتقال تسعة في احتجاجات عنيفة على غرس اشجار بمنطقة في النقب

الاحتجاجات العنيفة وقعت في منطقة يتم فيها غرس الاشجار وتجريف الاراضي

اعتقلت الشرطة الاسرائيلية صباح اليوم تسعة متظاهرين خلال احتجاجات عنيفة لمواطنين بدو في المنطقة التي تقوم دائرة اراضي اسرائيل (ككال) بغرس الاشجار فيها تحت حراسة مشددة من قبل رجال الشرطة.واعتقل التسعة بحسب الشرطة "بشبهة القاء الحجارة والقيام بأعمال شغب" في منطقة عشيرة الاطرش في النقب قرب قرية مولدا جنوب اسرائيل بعد احتجاجات على استمرار غرس الاشجار وعمليات تجريف الاراضي .

من جانب آخر كشف اليوم ان جهاز الامن العام الشاباك يحقق بملابسات وضع كومة من الحجارة على السكة الحديدية قرب مفترق غورال جنوب اسرائيل مساء امس.

ونقل موقع "والا" عن مسؤولين في الشرطة قالوا ان المتظاهرين ضد أعمال التجريف وغرس الاشجار يمكنهم التظاهر بشكل شرعي "لكن كل اخلال بالنظام سيتم التعامل بشدة وبصرامة، وكل من يؤذي رجال الشرطة-سيتم التعامل معه".

واصيب شرطيان بصورة طفيفة خلال الاشتباكات مساء امس بين المحتجين ورجال الشرطة ، وفي احدى الاحداث توقف القطار بالقرب من مفترق كورال بعد تمييز سائق القطار كومة من الاحجار على السكة الحديدية، في حين تم القاء الحجارة تجاه باص وسيارة خاصة.

قضية غرس "ككال" الاشجار ادت الى استنفار سياسي وفي الائتلاف على وجه الخصوص، حيث عبر جزء منهم عن معارضة شديدة لها في حين آخرين عبروا عن تأييد علني لها. في حين تمارس القائمة العربية الموحدة ضغوطات لوقف اعمال التجريف وغرس الاشجار، وزير الخارجية لابيد عبر عن تأييده لهذا الموقف. لكن في المقابل، وزير البناء والاسكان زئيف الكين ووزير الاتصال يوعاز هندل عبروا عن دعمهم للسلطات وطالبوا استمرار الاعمال. في حين وصل أمس اعضاء من حزب الليكود الى المنطقة دعما لأعمال غرس الاشجار والتجريف.