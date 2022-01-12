استمرار ارتفاع وتيرة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في اسرائيل

الاصابات جراء كورونا بلغت نحو 44 ألف اصابة في حين ان الاصابات الخطيرة وصلت الى 254 اصابة

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم عن رصد 43,815 اصابة جديدة بفيروس كورونا جاءت بعد إجراء 360 ألف فحصا بلغت نسبة الفحوصات الايجابية خلالها 12%.

وبحسب المعطيات ارتفعت الاصابات الخطيرة الى 254 اصابة من بينهم 63 يستعينون بأجهزة تنفس، في حين بلغ اجمالي الوفيات 8,274 حالة وفاة لقوا حتفهم منذ الازمة جراء مضاعفات المرض، مؤشر انتشار العدوة وصل الى 2.02.

وفي هذه المرحلة يوجد في البلاد أكثر من 222 الف اصابة نشطة والتي سجلت 198الف منها الاسبوع الماضي، نحو 424 الف اسرائيلي تلقوا الجرعة الرابعة من التطعيم و4.3 مليون اسرائيلي حصلوا على الجرعة الثالثة.

وعلى صعيد تطرقت وزيرة التعليم يفعات شاشا بيطون صباح اليوم الى امكانية اغلاق جهاز التعليم، وقالت بحسب القناة الاسرائيلية (13) :"نتلقى دعما شاملا لخبراء بأنه يحظر علينا اغلاق جهاز التعليم، أكثر وأكثر يفهمون أن الضرر على الاطفال باغلاق الجهاز هو هائل ونشهد هذه الفترة العواقب الصعبة للاغلاقات على الاطفال، الحديث عن اغلاق جهاز التعليم يلحق الضرر بالاطفال والاهالي، هذا لن يحدث ".