إسرائيل: المحكمة العليا تمنع مشروع قانون بقطع الدعم عن دور الحضانة لليهود المتدينين

يعقوب ليتسمان"القضاة فهموا أن شر ليبرمان ضد أطفال طلاب المدارس الدينية أمر غير لائق ويجب رفضه"

قضت محكمة العدل العليا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، بأن الحضانات النهارية لعائلات أطفال المدارس الدينية ستظل مدعومة حتى نهاية العام الدراسي - مما أثار حفيظة وزير المالية أفيغدور ليبرمان، الذي اقترح مشروع قانون لخفض الدعم.

وكان ليبرمان قد قدم الخطة في يوليو/تموز من العام المنصرم، قائلا إنه "لن يتم منح الإعانات إلا إذا كان والدا الطفل يعملان على الأقل 24 ساعة في الأسبوع أو يشاركان في دراسات أكاديمية أو مهنية، وليس دراسات التوراة"

كان هذا من شأنه أن ينهي الإعانات المالية لحوالي 18000 عائلة مع آباء يدرسون بدوام كامل في مركز تعليم يهودي، أو مدرسة يشيفا.

وتم تأجيل تنفيذ الخطة إلى ما بعد بدء العام الدراسي الحالي، ومع ذلك، قضت المحكمة العليا بأن قرار عدم السماح بفترة عام قبل قطع الدعم "لا يحقق توازنا ملائما ومستنيرا بين المصالح ذات الصلة في ظل هذه الظروف، وبالتالي فهو غير معقول"، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ورد ليبرمان على تويتر أن الحكم "يضر بمواطني البلاد الذين يخدمون في الجيش ويعملون ويدفعون الضرائب".وتابع: "سنواصل العمل الجاد لإدماج جميع المواطنين في سوق العمل".

ومن جهته قال عضو الكنيست يعقوب ليتسمان من حزب يهدوت هتوراة أن "القضاة فهموا أن شر ليبرمان ضد أطفال طلاب المدرسة الدينية أمر غير لائق ويجب رفضه"، وفقًا لتايمز أوف إسرائيل.