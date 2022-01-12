التحالف العربي: تنفيذ 17 عملية استهداف ​وتدمير 21 آلية عسكرية وقتل ما لايقل عن 200 عنصرا من قوات الحوثي في مأرب والبيضاء

"فتح جبهة جديدة نحو محافظة مأرب من جهة حريب وصولاً إلى احتلال مديريات العبدية وجبل مراد والجوبة"

نفذ التحالف العربي في اليمن، بقيادة السعودية، خلال الـ 24 ساعة المنصرمة،" 17 عملية استهداف في محافظة مأرب، أدت إلى تدمير 11 آلية عسكرية وقتل أكثر من 110 من قوات الحوثي"، بالإضافة إلى "تدمير 10 آليات عسكرية وقتل 90 عنصرا في البيضاء،" وفق ما أورده موقع "العربية" السعودي.

وأضاف الموقع، أن "الجيش اليمني، سيطر اليوم الأربعاء، على مواقع جديدة في عقبة ملعاء بمديرية حريب"، لافتا إلى أن "3 كيلومترات تفصل بينه وبين معسكر أم ريش الاستراتيجي"، وأنه "عزل قوات الحوثي المتمركزة في سلسلة جبال البلق والمناطق المحيطة بها، بعد تقدمه في موقع اللجمة".

ومنذ أيلول/سبتمبر من العام الماضي، كثفت قوات الحوثي من هجماتها، انطلاقاً من محافظة البيضاء، وتمكنت من "السيطرة على مديريات عين وبيحان وعسيلان في شبوة"، ما مكنها من "فتح جبهة جديدة نحو محافظة مأرب من جهة حريب وصولاً إلى احتلال مديريات العبدية وجبل مراد والجوبة"، غير أنها "اصطدمت جنوب مأرب بمقاومة شرسة من قبل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية".

وأوقعت المعارك في اليمن، منذ شباط/فبراير 2021، مئات القتلى من الجانبين، و"تسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم، ولا زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين، بينما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدة"، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت مرارا أن "اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا".