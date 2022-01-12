الجيش الألماني يشارك في العراق في مهمة دولية لمكافحة تنظيم (داعش) المدرج على لائحة "الإرهاب"

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على تمديد مهمة الجيش في العراق حتى 31 أكتوبر/تشرين أول من العام الجاري، مع تعديل التفويض الممنوح لها في هذه المهمة وبوجه عام سيُجرى الاستعانة إجمالا بنحو 500 جندية وجندي".

وأشار المتحدث إلى أنه من المقرر مراجعة المهمة بشكل شامل خلال فترة التفويض من قبل البرلمان للبت فيها.

ويتمثل التعديل في التفويض في استبعاد سوريا رسميا كمنطقة عمليات للجيش في هذه المهمة، وذلك بعد أن أوقفت ألمانيا تنفيذ طلعات استكشافية في المجال الجوي السوري.

وجاء في خطاب بعثت به وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت إلى رؤساء الكتل البرلمانية، أنه من المنتظر الإبقاء على الحد الأقصى لعدد الجنود المسموح لهم بالمشاركة في هذه المهمة بـ 500 جندي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في العراق في مهمة دولية لمكافحة تنظيم (داعش) المدرج على لائحة "الإرهاب"