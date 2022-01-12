إسرائيل: من المتوقع الحصول على لقاح مضاد لكورونا للرضع والأطفال الصغار بحلول أبريل الوشيك

مسؤول وزراة الصحة"البلاد تهدف إلى تقديم جرعات الأطفال قريبا ويتوقع أنه بمجرد أن يصبح الوباء متوطنا"

ذكر مسؤول بوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع وصول لقاح مضاد لوباء كورونا خاص بالرضع والأطفال الصغار بحلول أبريل / نيسان الوشيك، مشيرا إلى أن“اللقاحات متوفرة الآن لكل شخص يبلغ من العمر خمسة أعوام وأكثر".

وقال مدير العلاقات الدولية بوزارة الصحة، آشر شالمون، في إفادة صحفية، وفقا لتايمز أوف إسرائيل، "إنني أعتقد أنه بحلول أبريل سيتم توسيع هذا لأي عمر فوق ستة أشهر"

وأشار مستشار كابنيت كورونا البروفيسور نداف دافيدوفيتش في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إلى أن البلاد تهدف إلى تقديم جرعات الأطفال قريبا ويتوقع أنه بمجرد أن يصبح الوباء متوطنا، سيتم إعطاء اللقاحات المضادة للوباء للأطفال الرضع والأطفال الصغار"

وفي السياق تجري شركة فايزر حاليا تجارب سريرية لخفض عمر المستفيدين من لقاحها من خمس سنوات إلى ستة أشهر، حيث أبلغت خلال تجربتها المستمرة أنه "لم يتم تحديد مخاوف تتعلق بالسلامة" وقالت إن اللقاح "أظهر صورة أمان مواتية للأطفال من عمر 6 أشهر إلى أقل من 5 سنوات".

افتتح الأطباء في إسرائيل أول وحدة أوميكرون للأطفال يوم الأربعاء، استعدادًا لتدفق الأطفال بينما تجتاح البديل جميع أنحاء البلاد.

وسجلت إسرائيل صباح الأربعاء 43815 إصابة جديدة بوباء كورونا، منها 254 حالة مرضية خطيرة.