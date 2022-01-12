English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الجيش الإسرائيلي يعلن عزمه هدم منزل قاتل الإسرائيلي يهودا ديمنتمان

الجيش الإسرائيلي يعلن عزمه هدم منزل قاتل الإسرائيلي يهودا ديمنتمان

i24news

دقيقة 2
السلطات الإسرائيلية توجه مشتبهين على صلة بعملية إطلاق النار في مستوطنة حومش ، في قرية سيلة الحارثية بالضفة الغربية ، في 19 ديسمبر / كانون الأول 2021.
IDF Spokespersonالسلطات الإسرائيلية توجه مشتبهين على صلة بعملية إطلاق النار في مستوطنة حومش ، في قرية سيلة الحارثية بالضفة الغربية ، في 19 ديسمبر / كانون الأول 2021.

تم في وقت سابق الإعلان عن هدم منزل شريك جرادات في عملية إطلاق النار وهو محمود جرادات

أعلن الجيش الإسرائيلي عن نيته هدم البناية التي عاش فيها منفذ العملية العدائية محمد جرادات والتي أودت بحياة المواطن الإسرائيلي يهودا ديمينتمان. 

وتم في وقت سابق الإعلان عن هدم منزل شريك جرادات في عملية إطلاق النار وهو محمود جرادات حيث تربص المسلحان لسيارة ديمينتمان التي كانت متجهة صوب مسكنه في تجمع حومش الاستيطاني شمالي الضفة الغربية.

يشار الى ان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه تمكن بعد مرور ثلاثة أيام من البحث المتواصل من إلقاء القبض على أفراد الخلية الفلسطينية التي نفذت عملية قتل الشاب اليهودي الحريدي (25 عاما) يهودا ديمنتمان، في قرية سيلة الحارثية في الضفة الغربية.