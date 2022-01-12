الجيش الإسرائيلي يعلن عزمه هدم منزل قاتل الإسرائيلي يهودا ديمنتمان

تم في وقت سابق الإعلان عن هدم منزل شريك جرادات في عملية إطلاق النار وهو محمود جرادات

أعلن الجيش الإسرائيلي عن نيته هدم البناية التي عاش فيها منفذ العملية العدائية محمد جرادات والتي أودت بحياة المواطن الإسرائيلي يهودا ديمينتمان.

وتم في وقت سابق الإعلان عن هدم منزل شريك جرادات في عملية إطلاق النار وهو محمود جرادات حيث تربص المسلحان لسيارة ديمينتمان التي كانت متجهة صوب مسكنه في تجمع حومش الاستيطاني شمالي الضفة الغربية.

يشار الى ان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه تمكن بعد مرور ثلاثة أيام من البحث المتواصل من إلقاء القبض على أفراد الخلية الفلسطينية التي نفذت عملية قتل الشاب اليهودي الحريدي (25 عاما) يهودا ديمنتمان، في قرية سيلة الحارثية في الضفة الغربية.