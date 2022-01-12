رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: استراتيجيتنا لا تقوم على إبرام اتفاق مؤقت

إيران ليست متفائلة بعودة واشنطن لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق لأنها تريد العودة واستغلاله لتقييد برنامج إيران

قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني وحيد جلال زاده إن دول "4+1" اقترحت اتفاقا مؤقتا في فيينا بهدف التوصل لاتفاق دائم مستقبلا، مشيرا إلى أن بلاده لم تقبل المقترح ولم ترفضه، وأن أولويتها اتفاق دائم، وعلى الدول الغربية اتخاذ خطوات مؤثرة لإعادة بناء الثقة في أي اتفاق مقبل.

واعتبر وحيد جلال زاده أن "إيران ليست متفائلة بعودة واشنطن لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي، كونها تريد العودة واستغلال الاتفاق النووي لتقييد برنامج إيران النووي"

ومن جهته قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، علي رضا إلهامي إن رد بلاده سيكون حازما ومدمرا على أي انتهاك يستهدف حدودها أو مصالحها الوطنية وبنيتها التحتية، وإن قواتها في أقصى حالات الاستعداد.

كما قال المسؤول العسكري الإيراني إن من وصفهم بالأعداء لم يتمكنوا حتى اليوم من انتهاك الأجواء الإيرانية والمنشآت الحيوية المهمة في البلاد.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمام البرلمان الفرنسي أمس الثلاثاء، إن القوى العالمية وإيران بعيدون عن التوصل لاتفاق لإحياء الاتفاق النووي، كما أعرب عن أسفه لتباطؤ المحادثات، مما يقوض فرص إيجاد حل يحترم مصالح جميع الأطراف، حسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية الفرنسي أكثر تفاؤلا يوم الجمعة الماضي حين قال إن المفاوضات تتقدم "على مسار إيجابي نسبيا"، كما علق نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالقول إن فرنسا غيّرت سلوكها وتوقفت عن لعب دور "الشرطي السيئ" في المحادثات.