مقتل ضابطين في الجيش الاسرائيلي بنيران صديقة

الضابطان كانا يجريان دورية في محيط القاعدة العسكرية الواقعة بمنطقة الاغوار

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان ضابطين في الجيش الاسرائيلي قتلا خلال أنشطة حراسة بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة الاغوار، وبحسب البيان قتل الضابطين نتيجة خطأ بتحديد هوياتهم ما أسفر عن اطلاق نار متبادل.

وذكر البيان الصادر عن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم أنه تم ابلاغ عائلاتهم بالخبر ، وان ظروف الحادث قيد التحقيقات.

وفي وقت سابق افادت مصادر اسرائيلية أن ضابطين من وحدة "اجوز" قتلا ليلة الاربعاء بعد خطأ بتحديد الهوية، بمنطقة اطلاق نار في القاعدة العسكرية النبي موسى في الاغوار، وان الحادث وقع بعد انتهاء تدريبات، وافيد ان قائد هيئة الاركان الاسرائيلية آفيف كوخافي وصل الى الموقع للتحقيق بالحادث بنفسه.

ووفقا لتحقيقات اولية اتضح أن الضابطين كانا خرجا بدورية في محيط القاعدة العسكرية ، ورصدا شخصية مشبوهة ونفذوا إجراء اعتقال حيالها والذي انتهى باطلاق النار بالهواء، أحد المقاتلين بالوحدة اعتقد ان الحديث يدور عن عملية اطلاق نار وانهم يطلقون النار نحوه، وقام باطلاق النار تجاه الضابطين ما أسفر عن مقتلهم لاحقا بعد أن باءت عمليات انعاشهما بالفشل.

ويشار الى انه قبل عشر ايام لقي طياران مصرعهما في حادث تحطم مروحية عسكرية مقابل شواطئ مدينة حيفا الساحلية شمال اسرائيل، ونتج الحادث عن عطل وحريق بأحد المحركات، كما اصيب ضابط آخر بالبحرية الاسرائيلية في الحادث.