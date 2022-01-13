ولي عهد أبو ظبي والرئيس الفلسطيني يعزيان الرئيس الاسرائيلي بوفاة والدته

والدة الرئيس الاسرائيلي كانت توفيت مطلع الاسبوع ونظمت جنازتها الاربعاء

بعد مشاركته بمراسم جنازة والدته ، تلقى الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مساء الاربعاء اتصالا هاتفيا لتقديم واجب العزاء على وفاة والدته من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقال البيان الصادر عن ديوان الرئيس الاسرائيلي إن "بن زايد قال للرئيس الاسرائيلي انه تعاطف مع حزنه بعد وفاة والدته وإنه سمع الكثير عن اورا هرتسوغ، والدة الرئيس الاسرائيلي التي توفيب بداية الاسبوع، وقال انه متأكد بعد ما سمعه عن عملها المثير للاعجاب وطويل الامد بأن اسمها سيخلد مع الاحترام المناسب لها.

في حين قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن للرئيس الاسرائيلي خلال الاتصال الهاتفي انه :"بدون أدنى شك أن الخسارة كانت فاذحة جدا، أشارككم حزنكم". وشكره الرئيس الاسرائيلي باسمه وباسم عائلته على اللفتة والكلمات الطيبة.