تقرير: لابيد اجتمع في اسرائيل مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية

الاجتماع جرى قبل أسبوعين مع المسؤول الفلسطيني بصورة متزامنة مع اجتماع غانتس وابو مازن

أفادت القناة الاسرائيلية (13) أن وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد اجتمع قبل أسبوعين مع مسؤول فلسطيني في اسرائيل- وذكر ان المسؤول الفلسطيني الذي اجتمع مع لابيد هو رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وبحسب التقرير فانه لم يتم مناقشة مواضيع سياسية في الاجتماع، انما فقط شؤون أمنية واقتصادية.ويشار الى أن لا بيد كان اجتمع مع مسؤولين فلسطينيين أكثر من مرة، لكن الحديث هذه المرة عن مسؤول مقرب جدا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

قد يشير اجراء الاجتماع بموعد قريب من موعد اجتماع بيني غانتس وأبو مازن في منزل غانتس في "روش هعاين" وسط اسرائيل الى دفء العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، ايضا من المتوقع ان تتم اجتماعات اضافية بين مسؤولين اسرائيليين ومسؤولين بالسلطة الفلسطينية، بحسب ما أفادت به مصادر فلسطينية للقناة (13).