عدد اصابات كورونا اليومية في اسرائيل يقترب من 50 الف اصابة

وزارة الصحة الاسرائيلية تعلن عن تسجيل 48,095 اصابة يومية بكورونا وارتفاع الاصابات الخطيرة الى 283 اصابة

اعلنت وزارة الاسرائيلية صباح اليوم عن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا، والتي بلغت 48,095 اصابة جديدة بالفيروس، والتي تشكل نسبة 11.95% من عدد الفحوصات التي اجريت والتي بلغت 400 الف فحصا.

عدد الاصابات الخطيرة يواصل الارتفاع وبلغ 283 اصابة، من بينهم 76 حالتهم حرجة و65 يستعينون بأجهزة تنفس.

مؤشر انتشار العدوى انخفض من يوم أمس وبلغ 1.9 ، لكن بين البالغين في جيل 60 فما فوق المؤشر مرتفع وبلغ 2.0، عدد الاصابات النشطة في اسرائيل حاليا 258,664 شخص، وتقريبا هناك 40 الف دخلوا الى الحجر الصحي بعد تواصلهم مع مصابين، اجمالي حالات الوفاة ارتفع الى 8,290 حالة وفاة.

من بين الاشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، هناك 95 اصابة تم تشخيصها على اصابة بالمتحور اوميكرون ، من بين 16 مريض غير متطعمين حالتهم خطيرة، 32 مع تطعيم قديم حالتهم خطيرة، ومريض واحد مع تطعيم جديد حالته طفيفه. دواء فايزر "باكسلوبيد" عرضت على 1,623 مريض، لكن 723 منهم رفضوا تلقي الدواء.