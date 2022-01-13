تقارير لبنانية وعربية: انفجار غامض بموقع عسكري تابع لحزب الله جنوب لبنان

الانفجار وقع الساعة الواحدة فجرا في موقع تابع لحزب الله يرجح أنه مخزن أسلحة

تحدثت وسائل اعلامية لبنانية وعربية صباح عن انفجار غامص تم سماعه الساعة الثانية فجرا في قضاء النبطية جنوب لبنان، بين بلدتي حومين الفوقا و رومين في قضاء ‎النبطية، ولم تعرف اسباب الانفجار.

صحيفة "النهار" اللبنانية افادت ان المكان الذي وقع به الانفجار هو موقع عسكري لحزب الله، لكن ليس من المعروف ان كانت هناك اصابات، وذكر التقرير ان "عناصر حزبية فرضوا طوقا أمنيا ولم يسمحوا للمراسلين الوصول الى مكان الانفجار الذي وقع الساعة الثانية فجرا.

وذكرت النهار نقلا عن شهود عيان أنهم شاهدوا لهيب النيران عن بعد وان "دوي الانفجار كان قويا جدا".

وسائل اعلامية تابعة لحزب الله تجاهلت بشكل تام الانباء عن الانفجار، موقع قناة العربية السعودية أفاد أن الانفجار وقع بمنطقة غير مأهولة بالسكان والتقديرات أن الحديث يدور عن مخزن أسلحة تابع لحزب الله.

وافادت وسائل اعلامية محلية لبنانية ان نشطاء حزب الله وسيارات اسعاف وصلت بسرعة الى موقع الانفجار، وذكرت احدى الوسائل الاعلامية انه تم منع وصول سيارة اسعاف تابعة لحركة أمل الى المكان.