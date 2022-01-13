مجموعة من قيادات حماس تركت القطاع العام الماضي واستقرت بالخارج

من ابرزها هو قائد حماس اسماعيل هنية الذي ترك القطاع ومارس ضغوطا على مصر لاخراج عائلته عبر معبر رفح

افاد موقع "واينت" الاخباري ان عددا من قيادات حماس والجهاد الاسلامي تركوا مؤخرا قطاع غزة بهدوء ولم يعودوا حتى الان ادراجهم الى القطاع، الحديث يدور عن مجموعة تضم ثمانية على الاقل من قادة حماس وشخصيات بارزة جدا وذات شهرة اعلامية.

هذه المجموعة تركت القطاع خلال العام الماضي وهناك من ترك في الاشهر الاخيرة، غادروا القطاع بهدوء ويعيشون حاليا في أماكن مريحة وآمنة، بمدن ودول حول العالم جزء منها غني جدا وتوفر لهم ظروفا مريحة للاقامة هناك.

وذكر التقرير أن أول المغادرين للقطاع كان قائد حماس اسماعيل هنية، والذي ترك منزله في مخيم الشاطئ في غزة الى العاصمة القطرية الدوحة، واضاف التقرير ان هنية مارس ضغوطا على مصر حتى تسمح لزوجته وأولاده ترك قطاع غزة عن طريق معبر رفح، وحاليا عائلته تعيش معه في قطر.

شخصية أخرى كبيرة تركت القطاع، وهو خليل الحية، والذي كان نائبا للسنوار، ترك القطاع قبل أشهر بعد أن استلم منصبا جديدا "مسؤول العلاقات مع الدول العربية والاسلامية" من قبل حماس، ايضا الحية اهتم بإخراج عائلته من قطاع غزة الى قطر. وتشمل القائمة ايضا صلاح البردويل، مسؤول قيادي في حماس، حيث قال مصدر فلسطيني لـ"واينت" أنه ترك القطاع لاجازة لمدة عام، وتشمل القائمة ايضا المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري والذي اصبح عضو مكتب سياسي، ومستشار هنية طاهر النونو، ولفت التقرير الى انه ولا اي واحد يلمح لعودة قريبة الى القطاع.

واضاف التقرير ان هناك قيادات تركت القطاع للاستقرار في تركيا، منهم فتحي حماد حيث ترك القطاع بسرية تامة ويتنقل بين اسطنبول وبيروت. وشملت القائمة قياديان من حركة الجهاد الاسلامي وهما نافذ عزام ومحمد الهندي، واللذان تركا القطاع قبل فترة بسرية تامة ويتواجدان خارج البلاد، عزام موجود حاليا في سوريا وعلى ما يبدو في بيروت ايضا، بينما الهندي انتقل الى اسطنبول في تركيا.