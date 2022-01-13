العراق:هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

"السفارة الامريكية فعلت منظومة السيرام قبل قليل، وهناك انباء عن تعرض المنطقة الخضراء لهجوم صاروخي"

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بتعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد للاستهداف بالصواريخ، مشيرا إلى أن "السفارة الامريكية فعلت منظومة السيرام قبل قليل، وهناك انباء عن تعرض المنطقة الخضراء لهجوم صاروخي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وذكر مسؤولون بالجيش العراقي، أن صاروخين على الأقل استهدفا السفارة الأمريكية في بغداد، وتم إسقاط كليهما دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

ونقلت وكالة "السومرية نيوز"، المحلية عن مصدر أمني قوله، :إن "السلطات عثرت على منصات إطلاق صواريخ في شرقي بغداد، بعد نحو ساعات على الهجوم الذي استهدف المنطقة الخضراء ببغداد بصاروخي كاتيوشا.